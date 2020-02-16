Adil Gevrek: 'Penaltıda VAR'a niye gidilmiyor'

Süper Lig'in 22. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, "Yenildik ama takımı tebrik ediyorum. İyi bir oyun oynadık. Özellikle ikinci yarı çok iyi oynadık, çok da pozisyona girdik ama değerlendiremedik. Takımının bu şekildeki oyunundan memnunum. İnşallah devam ettiririz. Bir düşüşümüz vardı. Oyunculara şunu söyledim, 'Çıkıp elimizden geleni yapmamız lazım' dedim. Hepsi bu mücadeleyi verdi. Bifouma'nın penaltısı ofsaytsa ofsayttır. Bilmiyorum bir şey söylemek doğru değil. Ofsayttan kesildiyse ofsaytta hata yapılmıyor biliyoruz. İlk yarıda Galatasaray'ın kullandığı penaltıdan sonra 45. dakikada bir pozisyon var. Orada da bir penaltı var. VAR'a gidilmeyen bir penaltı. Burada çıkıp net bir şey söylemek istemiyorum ama o pozisyon mutlaka tartışılır, bakılır. Bence penaltı. Alanya maçındaki penaltıda Hadebe'nin eli açık denildi. O gün hakemle de denk geldim. Eli açık olduğu için olabiliyor. Bugün o el açıktı. Bana göre o bir penaltıydı. Tam izlediğim kadarıyla verilmeyen penaltımız var. Bunun benzeri verilen var. Karşı taraf olsaydı verilir miydi, verilmez miydi. VAR'a niye gidilmiyor. Nasıl bir karar verdi bilmiyoruz. Çok net bir pozisyon var. Biz her zaman söylüyoruz, hakemler hata yapar. Maçın hakemi ile görüşmedi. Arkadaşlar görüşmüş, 'Beni VAR'a çağırmadıkları için gitmedim. Uyarmadıkları için gitmedim, maçı bitirdim' diye bir yorumu var. Orta hakemin görmesi zor olabilir. Tabii ki hatalar olacak. Futbol içinde bunlar var. Bana göre VAR'ın bu konuda hata yapma lüksü yok. Bu konuştuklarımız, pozisyonlarımız gündeme gelmiyor. Anadolu takımları diyoruz, adalet, eşit diyoruz. Bu pozisyonların tartışılması lazım. Sadece büyük takımlar yok. Anadolu takımları da var. Bizler de emek veriyoruz. Oyuncuların emeklerine yazık. Artık önümüze bakacağız" diye konuştu.

Başkanların protokolde konuşmasının yasak olmasının sorulması üzerine Başkan Gevrek, "Bu bence doğru değil. Hem bizim özgür basınımız için hem de bizler için. Kulüp başkanları olarak oradan buraya geliyoruz. Bunun düzeltilmesi lazım. Daha önce bilmeyerek açıklamalar yaptık, ceza yedik. Ceza yememek için neredeyse otobana çıktık. Bu hoş bir şey değil. Bunun hem sizin hem de bizim için düzeltilmesi lazım" diye cevap verdi.

Adil Gevrek ayrıca ertelenen Trabzonspor maçıyla ilgili herhangi bir şey olmadığını ifade etti.

Oğuzhan Ort