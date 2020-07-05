AFAD halkayı genişleterek detaylı arazi aramasına başladı

Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın 3'üncü gününde kayıp olan kişilerden 2'sinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Ekipler geriye kalan son kişi için seferber olurken bölgedeki arama ve tarama işlemlerini hızlandırarak halkayı genişletti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde AFAD, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri yaklaşık 90 personelle ormanlık alanda arama ve tarama işlemi başlattı. Halkayı genişleten ekiplere emniyet ve jandarma güçlerine ait 5 adet K9 köpeği de katıldı.

Orkun Kaya