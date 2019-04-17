Afyonkarahisar'da kaza sonrası büyük panik

Alınan bilgiye göre kaza, dün Çay-Dinar karayolu 25'inci kilometresi Kılıçkaya mevkiinde meydana geldi. Yusuf Oran idaresindeki klor madde yüklü 68 AAP 143 plakalı tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazanın etkisiyle araçta bulunan klor maddesi etrafa yayıldı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, araç sürücüsü Oran'ı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırdı.

Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, KBRN ekipleri de tanker etrafından gaz kontrolü yaptı. AFAD ekiplerinin çevreye yayılan klor maddesi nedeniyle sıklaştırırken KBRN ekipleri de ölçümlerinin ardından dekontaminasyon (kimyasal temizleme) için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve firma yetkilileri ile iletişime geçti. Kaza yerinde KBRN ekibinin çalışmaları gün boyu sürdü.

Hayati Kanat