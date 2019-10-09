Ağız ve diş sağlığında devrim: Lazerli tedavi dönemi!

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Utkan Kamil AKYOL, Türkiye'deki "düşük enerji seviyeli lazer" tedavisinin geleneksel tedavi yöntemlerine paralel olarak büyük fayda sağladığını söyledi. İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Diş Hekimliği Fakültesi bir süredir ‘lazerle diş tedavisi' uygulamakta. Diş Hekimliği uygulamalarında büyük umut vaat etmeye başlayan ‘Düşük Seviyeli Lazer Terapi' (LLLT), ağız sorunlarının tedavisinde, yara iyileşmesini hızlandırıcı ve ağrıları yok edici etkisiyle konvansiyonel yöntemlere alternatif geniş bir kullanım alanına sahip. Diş eti hastalığı, Gömülü diş ameliyatları, dişlerin renklenmesi ve hassasiyetinin giderilmesi, çene eklemi hastalıkları, ağız ülserleri Lazer ile tedavi edilebiliyor.

Hastaların korkulu rüyası bitiyor

Özellikle dolgu esnasında görüntüsü ve çıkardığı ses nedeniyle hastaların korkulu rüyası olan dental matkapların Lazer tedavisi sayesinde ortadan kalkacağını ve dünyada yaygın olarak kullanılan bu tedavinin Türkiye'de de giderek popüler hale geldiğini belirten Doç. Dr. Utkan Kamil Akyol, “Uygulama kolaylığı,hasta açısından oldukça pratik ve konforlu bir yöntem. İyileşme döneminin daha kısa sürmesinden dolayı, hastaların lazer tedavi talepleri her geçen gün artmakta. Lazer tedavi bistüri ve dental matkaplara olan ihtiyacı azaltacak ve bir süre sonra da ortadan kaldıracaktır" dedi.

Anestezi çilesine son

Lazer tedavi sayesinde anestezi olmadan iğnesiz işlem yapılabileceğini belirten Akyol, ”Yapılan uygulamalarda görüldü ki lazer tedavide anestezi yapmadan bazı işlemler yapılabilmekte, iyileşme süreci oldukça başarılı ve hasta iğne kullanılmadığı için daha rahat hissetmekte. Öte yandan hastaların şu konuda dikkatliolması gerekmektedir o da konusunda uzman olmayan kişilerce yapılan, dalga boyları, seans sayısı ve süresi yanlış lazer uygulamaları hastalara zarar verebilir. Bu nedenle hastaların, hekim ve hastane seçiminde çok dikkatli olması gerekir” ifadelerini kullandı.