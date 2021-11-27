Ahmet Nur Çebi: “Gereken neyse onu yapacağız”

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 4-0 mağlup olunan Giresunspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Tatsız ve hoş olmayan bir gece olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Çebi, “Maalesef bu sonuç bizi ve camiayı üzdü. Buraya gelen taraftarlara teşekkür ediyorum. Biz geçen sene bu takımla, bu teknik ekiple, bu yönetimle nereden nereye geldik. Herkes bunu biliyor. Herkese garip gelebilir ama bu senenin şampiyonu biz olacağız. Bu bir dibe vurmadır. Nasıl düştüysek kalkarız. Çözümsüzlük varmış gibi düşünenlere şunu söyleyelim, biz geldik ve birçok sorunu çözdük. Bunu da çözeceğiz. Bu sorunların hepsini çözmeye hazırız” dedi.

Hakemlerle ilgili de konuşan Çebi, “Maalesef ve maalesef hakemlerle ilgili bitmek bilmeyen bir çile var. Bununla ilgili her şeyi gerekli yerlerde gerekli şekilde dile getirdik. MHK Başkanı'nın TFF tarafından görevden alındığını ve değiştiğini de gördük. Ama bu değişiklik yetmemiş. VAR'daki ve sahadaki atamaları yapanlarda hiçbir şey değişmemiş. Bize söz verdiniz, düzelteceğiz dediniz ama düzeltmediniz. Ya beceremiyorsunuz ya da niyetiniz kötü. Gerekeni yapın, bizim de size verdiğimiz hoşgörü bu gece bitmiştir. VAR da dahil olmak üzere hakemlerin bu yaptıklarına son derece sert tepki göstereceğimizi beyan ediyoruz. Eğer çeteyseniz, çete olduğunuzu ortaya çıkaracağız. Örgütlü bir iş yapıyorsanız bunu da ortaya çıkaracağız. Biz Beşiktaşlıyız. 118 yıllık kulübüz. Ne sıkıntılar yaşadık. Geçen sene çileli bir pandemi döneminde, Beşiktaş'tan bir şey olmaz diyenlere rağmen bu takım şampiyon oldu. Kimse merak etmesin. Camianın bize güvenmesini bekliyoruz. Şeytani düzen midir, örgüt müdür, bunları herkes kendi diliyle ifade edecek. TFF bunları görmediyse, bu saatten sonra görmeme durumu olmayacaktır” açıklamasını yaptı.

“Gereken neyse onu yaparız”

Sergen Yalçın'ın basın toplantısında istifa sinyalleri vermesiyle ilgili soruyu da yanıtlayan Çebi, “Kendisini dinledikten sonra gereken neyse onu yaparız. Kendisini dinlemem lazım. Eğer haklı gerekçeleri olur da istifa ederse söyleyebilecek bir şey yok. Ama eğer ayağa kalkıp yürüyecek bir durum varsa, ben onunla yürümeyi tercih ederim. Bu gibi durumlar olağanüstü durumlardır ve bu durumlarda her karar alınabilir. Bu gece talihsiz ve hoş olmayan bir gece. Benim söylediklerim hakemlerle ilgili genel bir açıklama. Bugün Hüseyin Göçek ve VAR'daki Zorbay Hakem gereğini yapmıştır. Bunların hesabı kitabı yapılacak, bu saatten sonra gerekeni yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

Bu arkadaşlarımızla geçen sene şampiyon olduk, üstüne de son derece kaliteli oyuncular aldık. Bir tutukluk var, şanssızlık var, hakemlerin hataları var. Bunları görmemezlikten gelmek olmaz. Bize söz verenler hakemlerle ilgili gereğini yapmamıştır. Ya da yaptıklarını sanıyorlar ama onları da herhalde kandırıyorlar” diye konuştu. Son olarak Kulüpler Birliği'nin hakemler hakkındaki açıklamasıyla ilgili konuşan Çebi, “Kulüpler Birliği'ne sorun bunu. 14 kişi oradaki arkadaşlar. Susmaya devam edeceklerse susarlar. Biz bugüne kadar gerekeni söyledik. Biz de oradaydık o toplantıda. Camiam bana güvensin. Biz bunların altından kalkarız. Geçen sene de bu kupaları kaldıran bizdik, başkası değildi” diyerek sözlerini tamamladı.

Bozhan Memiş - Uygar Aydın