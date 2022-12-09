AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: (Başörtüsü teklifi) '336 milletvekilimizin imzası var'

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, başörtüsü Anayasa değişikliği teklifinin TBMM Başkanlığı'na sunulması öncesi basın toplantısı düzenledi. Zengin, “Biz uzun bir yoldan geliyoruz. Gelene kadar Anayasa değişikliği üzerinde çalışırken geçmişte bıraktığımız hatıralar canlandı. Ben çok ağladım. Arkadaşlarım da aynı şeyi düşünmüştür. Bizi bugüne getiren inancımıza dayanan ümittir, bu yüzden bu günlere geldik. Sadece hukuka itimat ettik, sivil hayatta örgütlenmeye itimat ettik. Bugün Türkiye tarihinin en önemi konusuna dair Anayasa değişikliği teklifi veriyoruz. Bu teklif AK Parti, MHP, BBP ve Bağımsız Milletvekili Fatih Mehmet Şeker Bey'in imzasıyla, Mustafa Şentop, Devlet Bahçeli, Sayın Mustafa Destici, onların isimleri başta olmak üzere AK Partili milletvekilleri, hep beraber 336 milletvekilinin imzasıyla birlikte Meclis Başkanımıza götürerek, Anayasa değişikliği teklifimizi vermiş olacağız” dedi.

1986 yılına gelindiğinde sistematik yasaklar başlarken o zaman darbenin başındaki Kenan Evren'in bu yasaklara konsantre olduğunu söyleyen Zengin, “Ben başörtülü olmadan bu mücadelenin içinde olan biriyim. Kadın, erkek, genç, bizimle aynı fikirde olsun olmasın demokrasiye inananların gayretiyle bu günlere geldik. İnsanlarımızın bu ülkede yüzde 90'nını ilgilendiren bir mesele. Adını telaffuz etmeyeceğim, başörtüsüne 'bez parçası' diyenler, bu konuyu hiç anlamamışlardır. Bunun nasıl bir travma olduğunu asla anlayamamışlardır. Anlamış olsalardı çözümleri de anlatma şekilleri çok farklı olurdu” ifadelerini kullandı.

Zengin, Anayasa değişiklik teklifinde iki maddenin olduğunu söyleyerek, “Benim hem siyasi partilere arkadaşlarım adına çağrım; bu Anayasa değişikliğinin gerçek manada ne anlama geldiğini, hissiyatımızı anlamak ve destek vermek konusunda bizim yanımızda olduklarını bilmek istiyoruz. Mesele çözümse, samimiyetse, geri dönüşü olmadan ortadan kalkması ise bu değişikliğin yapılması lazım. Teklif sadece başörtülü kadınları değil, başörtülü ya da açık olma temel hak ve hürriyetinden yararlanma konusunda engellenmeyi ortadan kaldırıyor. Hem başı açık hem başörtülü kadınları güvence altına alıyor çalışma hayatında, eğitim hayatında. Toplumsal hayatın içinde çözülmüş bir problemdir. Başörtülü olmak ya da başı açık olmak, bir kadının kıyafetine kendisi karar verebilir. Bir diğeri de aile müessesine dair. Aile dünyada her geçen gün kıymeti artan bir müessese. Aile Anayasamızda toplumun temeli olarak görülmüş, teminat altına alınmıştır. Bir toplumu tahrip etmek istiyorsanız önce aileyi tahrip etmeniz gerekir. Kanunlarımızda, medeni kanun, nüfus kanununda ifade edilmesine rağmen Anayasa'ya evlilik birliğinin 'kadın ve erkek arasında olan hukuki müessese' olduğu ifadesini koyuyoruz. Ben TBMM'de buna karşı çıkacak vekil olduğunu düşünmüyorum” dedi.

Ahmet Umur Öztürk



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