AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan'a kınama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan askerlerinin göçmenlere uyguladıkları şiddeti kınadı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Yunanistan unsurları, göçmenlere karşı insanlık dışı yaklaşımını sürdürüyor. Yunan askerlerinin Edirne sınırında göçmenleri darp etmesini, paralarına, pasaportlarına ve hatta ayakkabılarına el koyarak hudut hattından geri itmesini kınıyoruz. Avrupa Birliği sınırlarında bu insanlık dışı uygulamalara müsaade etmemelidir. Bu sınır koruma değil insan hakları ihlalidir. Böyle bir sınır koruma misyonu ile hudutları koruyup diğer yandan insan haklarından ve insani değerlerden söz etmek mümkün değildir. Milletimiz her zaman mazlumların sığınağı olarak anılmıştır ve bu bizim en büyük gurur kaynaklarımızdan biridir. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 29 göçmeni kurtaran Mehmetçiğimizi tebrik ediyoruz."

Mevlüt İşli

