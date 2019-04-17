AK Parti'den İstanbul'daki itirazlarla ilgili önemli açıklamalar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz açıklamalarından satırbaşları;

"Sadece geçersiz oy sayımıyla AK Parti lehine düzeltilen oy 5 bin 594."

"eçersiz oyların tamamı sayıldı ve bitti madde hata düzeltimi için kafa yorduk ama tüm sandıkların sayımı anlamında sadece yüzde 10'a tekabül eden bir sayım gerçekleşti. Bu önemli. "

"Bir takım kanunsuz işlemler yapıldı"

"Sandık başkanları kamu görevlileri değildi"

"Sandık sayım-döküm cetvellerinde usulsüzlük var"

‘KAMU GÖREVLİSİ OLMAYAN TOPLAM SAYI 19 BİN 623'TÜR'

"Sandık kurullarına, başkanlarına ilişkin bir takım rakamlar veriliyor. Bakınız, kamu görevlisi olmayan toplam sayı 19 bin 623'tür. Normalde 31 bin 280 sandık var. 62 bin 560 kamu görevlisi görevlendirmemiz gerekirdi. Ama bunların 19 bin 623'ü kamu görevlisi değil. Çok ilginç bir şey. Peki kamu görevlilerinin içerisinde, görev yapmasına engel olan kişiler var mı? Var. Tek tek belirledik, kamudan ihraç edilenler var 12 kişi. Bakın görevden uzaklaştırılanlar, emekli olanlar var, askeri personel var 32 kişi biz tespit ettik. Bunlar askeri personel, asker değil. Bahçıvan, hademe, aşçı. Bunları getirmişler, kesinlikle yapmaması gerekirken sandık başkanlığında görev vermişler. İşsiz olanlar var, banka sandığına bağlı SSK'lılar var, belediye şirketinde işçi olanlar var, SSK'lı olarak diğer şirketlerde çalışanlar var. E şimdi oldu mu? 19 bin 623. "

"İstanbul'da 2 bin 308 kısıtlı tespit ettik. 236 kişinin yerleşim yeri cezaevi, kanunen mümkün değil."

"24 Haziran seçimleri öncesinden başlayan bir kurgu var. Bu işin beyin takımının kim olduğunu önümüzdeki günlerde çok konuşmak gerekiyor."

"31 bin 280 sayım döküm cetvelinden 10 bine yakını sorunludur."

"Kanun dışına çıkılan her hadise seçim işleri yolsuzluğuna girer. İstanbul seçimleri baştan sona şüphelidir."

"CHP'ye sesleniyorum, gelin bu şaibeleri, şüpheleri birlikte ortadan kaldıralım."

"Kayıt dışı aktörler var. Bu iş organize bir iş. Türkiye'yi bölmeye çalışan, başkalarının tetikçiliğini yapmaya çalışan unsurlar da bu işin içinde."