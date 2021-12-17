Akaryakıt ücretlerinde artış

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) yaptığı duyuruya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 69 kuruş, motorinin litre satış fiyatına 1 lira 14 kuruş, otogazın litre satış fiyatına 70 kuruş zam yapıldı.

Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 10,90 liradan 11,59 liraya, Ankara'da 10,97 liradan 11,66 liraya, İzmir'de ise 10,99 liradan 11,67 liraya yükselecek. Motorinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 10,31 liradan 11,45 liraya, Ankara'da 10,39 liradan 11,53 liraya, İzmir'de ise 10,41 liradan 11,55 liraya yükselecek. Otogazın litre satış fiyatı ise İstanbul'da ortalama 8,31 liradan 9,01 liraya, Ankara'da 8,30 liradan 9 liraya, İzmir'de ise 8,31 liradan 9,01 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.