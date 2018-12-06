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Akdeniz'de göçmen dramı

Akdeniz'de göçmen dramı
Akdeniz'de göçmen dramı

Libya açıklarında göçmenleri taşıyan şişme botun batması sonucu 12 göçmen hayatını kaybetti, 3 göçmen ise kayboldu.

Libya'nın Sabratha kentinden yola çıkarak İtalya'ya ulaşmak isteyen göçmenleri taşıyan şişme bot, 270 kilometre doğuya gittikten sonra Libya'nın Mısrata şehri açıklarında alabora oldu. Şişme bot 10 gün boyunca denizde sürüklendi. Uluslararası Göç Örgütü (IOM), botta bulunan 12 göçmenin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin kurtarıldığını ve 3 göçmenin ise kaybolduğunu bildirdi. IOM Doktoru Muhammed Abughalia, hayatta kalan göçmenlerin denizde günlerce susuzluk çektiğini ve yorgun düştüklerini belirterek, "Hayatta kalan göçmenler, travma yaşadılar günlerce aç, susuz kalmışlardı ve tekne motoru yakıtı sebebiyle vücutlarında yanıklar vardı" dedi.

Durumu ağır olan 4 göçmen, Libya'nın başkenti Trablus'taki bir özel hastaneye sevk edildi. 6 göçmen ise tedavi edildikleri yerde Libya makamları tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili açıklama yapan IOM Libya Misyon Şefi Osman Belbeisi "Libya kıyılarına geri dönen ve özellikle savunmasız olan göçmenler için tutuklama alternatiflerini savunmaya devam ediyoruz" dedi. Belbeisi, kış mevsimi ile beraber arama kurtarma kapasitesinin yetersiz kalacağından endişe ettiğinin de altını çizdi.  

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