Akıl almaz olay 3 saniyede soygun

Alınan bilgiye göre, Çanaklı Mahallesi'nde geçen hafta sonu Ergün Sakallı'nın sahibi olduğu cep telefonu bayisine gelen maskeli 2 kişi, çevreyi kontrol ettikten sonra iş yerinin camını taşla kırıp 3 saniye içinde vitrindeki tablet ve cep telefonlarını bir poşete koyup kaçtılar.

Gece sesleri duyunca evinden inerek dükkanı kontrol eden Ergün Sakallı, iş yerine giren hırsızların 1 tablet ve eski model 19 cep telefonunu çaldığını söyledi.

10 yıllık esnaf olduğunu ve daha önce başına bu tarz bir olay gelmediğini aktaran Ergün Sakallı, “O gece saat 11-12 sularında dükkan camının kırılma sesine indik. Aşağı indiğimde vitrin camını patlatmışlar. Vitrinde bulunan bir tablet ve cihazları çalışan çalışmayan hepsini götürmüşler. 1 adet tablet 19 cihazımız yok. Vitrinimiz gitti. Masrafımız bunlar. Burası merkezden uzak ıssız oluyor geceleri. İnşallah başka arkadaşların başına gelmez. Polisler yakalamış hırsızları. Adana'dan gelmişler İmamoğlu'nda motosiklet çalıp buraya geliyorlar. Aynı gün ve bir gün sonra mahallemizde motosiklet hırsızlığı oldu. Diğer esnaf arkadaşlarım umarım yaşamaz. Pandemide zor günler geçiriyoruz bir de bu tarz olaylar yaşayınca bizi derinden etkiliyor. Biz kıt kanaat geçiniyoruz. Bu olayla birlikte maddi yönden çok sıkıntılı günler yaşıyoruz” diye konuştu.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise, iki hırsız yanındaki arkadaşı ile birlikte çevreyi kontrol ederek vitrinin camını taşla kırarak 3 saniye içinde soygunu gerçekleştirirken, polisler hırsızları kısa sürede yakaladı. Hırsızların maskeli ve rahat tavırları dikkat çekti.



Beril Solmuşgül

