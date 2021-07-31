Alevlere ‘Gardaş' müdahalesi

Azerbaycan Doğal Afetler Bakanlığı'na bağlı 100 kişilik itfaiye ekibi, Azerbaycan'dan Bakan yardımcısı tarafından uğurlanan uçak ile Dalaman havalimanına indi.

100 kişilik profesyonel itfaiye ekibi Marmaris'e geldikten hemen sonra Asparan mevkiindeki patlak veren orman yangınına sevk edildi.

Görev bölümü yapılan Azerbaycan itfaiye ekibi içinde yerleşim birimi de olan yanan ormanlık alanda alevlere müdahale etti.

Asparan mevkiinde orman yangınına müdahale eden orman işçileri ile omuz omuza alevlere karşı savaş veren Azerbaycan itfaiye ekipleri yangın sonrası tekrar bir araya gelerek verilecek yeni görevi beklemeye başladılar.

Bekir Tosun - Eren Ayhan



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