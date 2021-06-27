Alevlerin evine ulaşmaması için ezan okudu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Göveçlik Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle büyüyerek kent merkezine yakın alana doğru yaklaşmaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler arazinin engebeli ve dağlık olmasından dolayı yangına müdahalede güçlük çekti. O esnada alevlerin evlerine doğru yaklaştığını gören bir vatandaş yangının evine ulaşmaması için elini kulağına koyup ezan okudu.

Eren Elyesa Polat

Denizli'deki orman yangını kontrol altına alındı

Edinilen bilgiye göre; saat 14.00 sıralarında Merkezefendi ilçesi Göveçlik Mahallesinin kırsal kesiminde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, arazinin dağlık ve engebeli olmasından dolayı yangına müdahalede zorlanırken; yangın kentin birçok noktasından gözüktü.

Denizli'de konuşlu yangın söndürme helikopteri Marmaris'teki büyük orman yangınında görevli olmasından dolayı, rüzgarında etkisiyle hızla yerleşim alanlarına doğru ilerleyen yangına müdahale edilebilmesi için Bursa, Balıkesir ve Manisa Akhisar'dan helikopter desteği istendi. Yangına 3 yangın söndürme helikopteri, 1 keşif helikopteri, 1 dozer, 15 arazöz ve 60 personel ile müdahale edildi. Köylü vatandaşların da destek verdiği söndürme çalışmalarında geçen 3 saatin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre 5 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Fadıl Pişkin - Hüseyin Yılmaz