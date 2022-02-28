Aleyna Çakır'ın babasından Ümitcan Uygun'un aldığı cezaya tepki

Verilen cezayı yetersiz bulduğunu söyleyen Baba Esen, “Verilen cezayı yetersiz buluyorum. Müebbet istemiyle yargılanmasını istiyoruz. Yatsın içeriden çıkamasın, çürüsün. Kızımı darp ettiğine dair görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı. Bunların suç unsuru bulunmamakta mı" dedi.

Cinayet davasının sürdüğünü ifade eden baba Mehmet Esen, "4 yıl 10 ay değil ömür boyu içerde yatsın. Cinayet davamız devam ediyor. Adaletimize güveniyorum. Cinayet davasında müebbet kararı çıkmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Vahit Aldı

