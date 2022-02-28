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Aleyna Çakır'ın babasından Ümitcan Uygun'un aldığı cezaya tepki

Aleyna Çakır'ın babasından Ümitcan Uygun'un aldığı cezaya tepki
Aleyna Çakır'ın babasından Ümitcan Uygun'un aldığı cezaya tepki

Aleyna Çakır’ı darp edip videosunu sosyal medya üzerinden yaydığı gerekçesiyle görülen davada Ümitcan Uygun’a 4 yıl 10 ay hapis cezası verildi. Çakır'ın babası Mehmet Esen, verilen cezaya tepki gösterdi.

Verilen cezayı yetersiz bulduğunu söyleyen Baba Esen, “Verilen cezayı yetersiz buluyorum. Müebbet istemiyle yargılanmasını istiyoruz. Yatsın içeriden çıkamasın, çürüsün. Kızımı darp ettiğine dair görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı. Bunların suç unsuru bulunmamakta mı" dedi.

Cinayet davasının sürdüğünü ifade eden baba Mehmet Esen, "4 yıl 10 ay değil ömür boyu içerde yatsın. Cinayet davamız devam ediyor. Adaletimize güveniyorum. Cinayet davasında müebbet kararı çıkmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Vahit Aldı
 

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