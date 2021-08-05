Aliağa'da makilik alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

Yangın, akşam saat 18.00 sıralarında Eski Karaköy Mahallesi'nde bulunan Güzelhisar Barajı yakınlarındaki makilik alanda çıktı. Alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 arazöz, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesine bağlı 2 arazöz ve Aliağa Belediyesi iş makineleri sevk edildi.

Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları aralıksız devam ederken, makilik alanda otlayan bir küçükbaş sürüsünün ise ekipler tarafından tehlikeli bölgeden uzaklaştırıldığı öğrenildi.





İsmail Hakkı Ergün

