Almanya'da kimya tesisindeki patlamanın bilançosu artıyor: En az 2 ölü, 31 yaralı

Almanya'nın Leverkusen kentinde ilaç şirketi Bayer'in de fabrikasının bulunduğu Chempark kimyasal endüstri sanayi bölgesinde meydana gelen patlamanın bilançosu giderek artıyor. Yetkililer, yerel saatle 09.40 sıralarında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının en az 2'ye, yaralı sayısının ise 31'e yükseldiğini ve bölgede birkaç kişinin ise halen kayıp olduğunu duyurdu.

Alman polisi tarafından yapılan açıklamada, yaralılardan 5 kişinin yoğun bakıma kaldırıldığı kaydedildi. Polis, patlamanın meydana geldiği çevrede yaşayan vatandaşlara bölgede zehirli duman yayılması ihtimaline karşı kapalı alanlarda kalmaları ve kapı ve pencerelerini kapalı tutmaları yönünde uyarıda bulundu.

Chempark'ın işletmecisi Currenta tarafından yapılan açıklamada ise, olası zehirli gazlar ihtimaline karşın sanayi bölgesinin çevresindeki havada ölçümler yapıldığı sırada yerel halkın klima sistemlerini kapatması gerektiği belirtildi.

Patlamaya ilişkin Chempark Başkanı Lars Friedrich yaptığı açıklamada, "Düşüncelerim yaralılarla ve sevdiklerimle. Halen kayıp insanları arıyoruz fakat onları canlı bulma umudumuz azalıyor" ifadelerini kullandı. Sanayi bölgesinde solvent içeren bir tankta yangın çıkmasına neden olan patlamaya neyin sebep olduğunun henüz netleşmediğini bildiren Friedrich, "Olay sırasında solventler yandı ve çevrelerin hangi maddelerin salındığını tam olarak bilmiyoruz. Bu durumu yetkililerle birlikte inceliyoruz ve numuneler alıyoruz" dedi.

Leverkusen Belediye Başkanı Uwe Richrath ise yaptığı açıklamada, "Bu Leverkusen kenti için trajik bir an" ifadelerini kaydetti.

Öte yandan nedeni henüz tespit edilemeyen patlamanın ardından çıkan yangın nedeniyle gökyüzü siyah dumanlarla kaplanmıştı. Almanya Federal Sivil Koruma ve Afet Yardım Dairesi, patlamanın tehlike oluşturduğu gerekçesiyle çevrede yaşayanlara evlerinde kalmaları ve kapı ve pencerelerini kapalı tutmaları çağrısında bulunmuştu.

