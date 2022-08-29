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Almanya'da, Salmonella bakterisi tespit edilen Kinder sürpriz yumurtaları yerine 'Kinder Joy' satılıyor

Almanya'da, Salmonella bakterisi tespit edilen Kinder sürpriz yumurtaları yerine 'Kinder Joy' satılıyor
Almanya'da, Salmonella bakterisi tespit edilen Kinder sürpriz yumurtaları yerine 'Kinder Joy' satılıyor

Almanya’daki marketlerde dünyaca ünlü İtalya merkezli Ferrero firmasının Belçika'daki fabrikasında üretilen bazı ürünlerinde salmonella bakterisinin tespit edilmesinin ardından toplatılan ve satışı durdurulan ürünler henüz satışa sunulmadı. Ancak markanın sürpriz yumurtalarının yerine “Kinder Joy“ adlı benzer bir ürünün satışı yapılıyor.

İtalya merkezli Ferrero firmasının Belçika'daki fabrikasında üretilen bazı ürünlerinde salmonella bakterisinin tespit edilmesinin ardından salmonella tespit edilen ürünler Avrupa ülkelerindeki raflardan toplatılmış ve satışı da durdurulmuştu. Bakterili olduğu tespit edilen ürünlerin geri toplanarak imha edilse de bazı ailelerde “kinder überraschungseier“ olarak bilinen Kinder sürpriz yumurtalara karşı salmonella bakterisi endişesi devam ediyor. Almanya'daki marketlerde sürpriz yumurta satışları hala yapılmazken, yerine benzer bir ürün olan “Kinder Joy“ satışı yapılıyor.

Alman süpermarket zincirinde çalışan Pervin Khodja adlı satış yetkilisi, Kinder sürpriz yumurtaları yaz aylarında sıcaklardan dolayı eridiği için zaten satmadıklarını belirterek, “Kinder sürpriz yumurtalarını Salmonella yüzünden satıştan çıkarmıştık. Onların yerine Kinder Joy ürünleri satıyoruz. Yaz bitince Kinder sürpriz yumurtalarının tekrar satışa sunulacağı yönünde bir haber geldi“ dedi.

Birçok Türk marketi ise raflarında Kinder sürpriz yumurtalarına yer vermezken, sürpriz yumurtaların benzeri olan Türk markalarının satışını yapıyor. Hamburg'daki Mis Market çalışanı Hasan Hüseyin Yüksel, “Daha önce de Ferrero ürünlerini hiç satmadık. Değişik firmalara ait Türk ürünlerini satıyoruz ve şimdiye kadar hiçbir sorun yaşamadık. Alanlar da gayet memnunlar“ dedi.

Erdal Altuntaş

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