Almanya'da SDP'nin ardından FDP de koalisyon protokolünü onayladı

Almanya'da 26 Eylül'de yapılan genel seçimlerin ardından Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) yetkilileri, 24 Kasım'da “Trafik Lambası” adı verilen koalisyon protokolü üzerinde mutabakata varmıştı. Dün SPD'nin parti kongresinde ezici çoğunlukla onayladığı koalisyon protokolü, bugün de FDP'nin düzenlediği olağanüstü parti kongresinde yüzde 92,24 oranıyla onayladı. Yapılan oylamada, delegeler 535 lehte, 37 aleyhte ve 8 çekimser oy kullanıldı.

FDP Başkanı Christian Lindner yaptığı açıklamada, "Bu koalisyon anlaşması ülkemizi sola değil, ileriye götürmek isteyen bir merkezin politikası için bir koalisyon anlaşmasıdır" ifadelerini kullandı. Kurulacak koalisyonda kendisini orta yolun garantörü olarak gördüğünü dile getiren Lindner, "Ülkemizde zaten çok fazla sol siyaset olduğu için Hür Demokratlar Almanya'da sola dönüş için müsait değil" dedi.

Koalisyonda maliye bakanı olması beklenen Lindner, "Sözleşme liberal eğitim ve terfi vaadinin yenilenmesini içeriyor. Sosyo-politik ilerlemeye finansman sağlayıp devletin ve toplumun dijitalleşmesini de içeriyor" ifadelerini kullandı.

Diğer koalisyon ortağı Yeşiller Partisi'nin oylama sonucunu yarın açıklaması ve söz konusu koalisyon protokolünün 7 Aralık'ta imzalanması planlanıyor. 8 Aralık'ta ise Trafik Lambası koalisyonunun başbakan adayı Olaf Scholz'un parlamentoda yapılacak oylama ile Almanya'nın yeni başbakanı olarak seçilmesi bekleniyor.

Sinan Karamurat