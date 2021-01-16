Almanya'da son 24 saatte korona virüsten 980 ölüm

Almanya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve ölüm sayıları yüksek seyretmeye devam ediyor. Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 18 bin 678 korona virüs vakası tespit edildiği, toplam vaka sayısının 2 milyon 19 bin 636'ya yükseldiği bildirildi. Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 980 kişinin hayatını kaybettiği, toplam ölü sayısının 45 bin 974'e yükseldiği ifade edildi. Salgının başlangıcından bu yana 1 milyon 657 bin 900 kişinin de virüsü yenerek iyileştiği kaydedildi.

Covid-19 nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 5 bin 106, solunum cihazına bağlı olan hasta sayısı ise 2 bin 949 olarak açıklandı. Yoğun bakım servislerinin yüzde 83.78 oranında dolu olduğu belirtildi.

Öte yandan, ülke genelinde başlayan aşı kampanyasında 27 Aralık'tan bu yana 981 bin 682 kişiye aşı yapıldı.

Mehmet Koca

