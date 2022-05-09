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Alparslan Kuytul tutuklandı

Alparslan Kuytul tutuklandı
Alparslan Kuytul tutuklandı

Adana'da iş adamı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılmasıyla ilgili açılan dava çerçevesinde gözaltına alınan Alparslan Kuytul tutuklandı.

Alparslan Kuytul, gözaltına alındı - Tıkla İzle

İş adamı Koray Sarısaçlı'nın geçen yıl 8 Eylül ayında 4 kişi tarafından kaçırılıp, 13 gün sonra serbest bırakılmasıyla ilgili açılan davada, kapatılan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın kurucusu Alparslan Kuytul hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine Kuytul, sabah saatlerinde Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, gasp, adam yaralamaya azmettirme, işkence” suçlarından gözaltına alındı.

Emniyette ifadesi alınan Kuytum, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kuytul çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Adliye binası çevresinde polis geniş güvenlik önlemi aldı.

Serkan Çetinkaya - Umutcan İşledici

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