Altay'ı play-off heyecanı sardı

TFF 1. Lig'in 34. haftasında Altay, sahasında Bandırmaspor'u 4-3 mağlup etti. 34 hafta sonunda puanını 63'e çıkaran siyah-beyazlılar, ligi 5. sırada tamamlayarak play-off oynama hakkı elde etti. İzmir temsilcisi, play-off'ta ligi 4. sırada tamamlayan İstanbulspor ile eşleşti. Altay, bu sezon iki kez karşılaştığı İstanbulspor'a deplasmanda 2-1, sahasında da 3-1 mağlup olmuştu.

“Bu mutluluğu yaşamak istiyorum”

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, maçın ardından yaptığı açıklamada, “Biz sadece kendi durumumuzu değerlendirmek mecburiyetindeyiz. Kendi kararımızı oyunumuzla vereceğiz. Bu kısa yolculuk inşallah düşündüğümüz gibi biter. Uzun yıllarımı geçirdiğim camianın başında böyle bir görevde olmak, başardığımız takdirde en fazla beni mutlu edecek. Bu mutluluğu yaşamak istiyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Taraftardan tam destek

Altay'ın play-off'a kalmasının ardından siyah-beyazlı taraftarlar da takımlarına sosyal-medya üzerinden destek verdi. Taraftarlar, "İnanıyoruz, size güveniyoruz", "Seninle başaracağız Mustafa Hoca", "O sene bu sene, haydi Büyük Altay" şeklinde yorumlarda bulundu. Öte yandan Samsunsporlu ve Bolusporlu taraftarlar başta olmak üzere farklı renklere gönül veren birçok taraftar da Altay'a başarılar diledi.

Altay, play-off ilk maçında 17 Mayıs Pazartesi günü İstanbulspor'u konuk edecek. Siyah-beyazlılar, 21 Mayıs Cumartesi günü ise rakibiyle deplasmanda karşılaşacak. Altay, rakibine üstünlük kurması halinde Samsunspor-Altınordu eşleşmesinin galibiyle finalde karşılaşacak.

Salih Yılmazsoy

