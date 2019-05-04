İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Altun'dan İsrail'in Gazze saldırısına kınama

Altun'dan İsrail'in Gazze saldırısına kınama
Altun'dan İsrail'in Gazze saldırısına kınama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Milletimiz terör örgütü PKK’nın ve onun Suriye uzantısı YPG’nin adını anmadan yapılan sözümona kınamaların gerçek bir karşılığının olmadığının farkındadır.” dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suriye ve Hakkari'de PKK/YPG'li teröristlerce yapılan saldırıda şehit olan askerlerin ailelerine resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla başsağlığı dileklerini iletti. Altun, yaptığı açıklamada, terörle mücadeleden asla vazgeçmeyeceklerini belirterek, PKK'nın ve onun Suriye uzantısı YPG'nin adını anmadan yapılan kınamaların gerçek bir karşılığının olmadığının altını çizdi.

Altun, sosyal medya hesabından yayımladığı açıklamada, “Suriye ve Hakkari'de PKK/YPG'li teröristlerce yapılan alçak saldırıda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağolsun. Ülkemizin huzuru ve güvenliği için sınırlarımız içinde ve dışında terörle mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Milletimiz terör örgütü PKK'nın ve onun Suriye uzantısı YPG'nin adını anmadan yapılan sözümona kınamaların gerçek bir karşılığının olmadığının farkındadır. PKK ve YPG'ye terör örgütü diyemeyenler, terör örgütünün psikolojik harp unsurları olarak vazife icra etmektedirler.” ifadelerini kullandı.  

Muhammet Mücahit Dereli

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.