Amasya'da saman yüklü tır yandı

Edinilen bilgiye göre, dün gece saat 00.20'de Kale köy mevkisinde Osman Cengiz'in kullandığı saman yüklü 40 LE 356 plakalı tırın motor bölümü, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir sebeple alev aldı. Alev alan tıra şoför ve oğlu Tamer Cengiz'in müdahalesi yetersiz kalınca, tırın motorunda başlayan yangın kasasında yüklü olan samanlara sıçradı ve yangın büyüdü.

Amasya Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sabah saatlerine kadar ana yol üzerinde söndürülmeye çalışan yangının, yol kenarlarında bulunan ekili arazilere sıçramaması için büyük özen gösterildi. Tırın üzerinde yanan samanlar, kepçe yardımı ile ana yola serpildi ve bölüm halinde söndürme çalışması yapıldı. Yaşanan olay nedeniyle trafiğe kapanan yol ilerleyen saatlerde kontrollü olarak tek yön olarak trafiğe açıldı.

Yaşanan yangında tır kullanılamaz hale gelirken 20 ton saman kül oldu.

Ferhat Tutak