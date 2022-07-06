Ambarlı Liman yolunda bayram öncesi oluşan tır kuyruğu, dron ile havadan görüntülendi

Beylikdüzü Ambarlı Liman yolunda kurban bayramına 3 gün kala trafik yoğunluğu yaşandı. Yoğunluk sebebiyle oluşan kuyrukta bazı tır şoförleri araçlarından inerek bekledi. Metrelerce uzayan tır kuyruğu ise dron ile havadan görüntülendi.

Yaşanan yoğunluk sebebiyle aracından inen tır şoförü İlhan Eren, “ Bayram öncesinde olduğu için trafik oluştu. Yola girmek 2-3 saati bulur. Ben yarım saattir duruyorum. Belki birazdan açılır diye bekliyorum ”dedi. Tır şoförü Nevzat Çetin, trafiğin sebebini bilmediğini belirterek, “İleride sıkışıklık oluyor sanırım, kaza mı oldu veya başka bir aksaklık mı var bilmiyoruz. Buradan göremiyoruz. Bayramın da etkisi var” diye konuştu.

Murat Delice - Mert Yıldırım - Medeni Topaloğlu



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