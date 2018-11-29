Anadolu Efes, Baskonia Vitoria Gasteiz ağırlayacak

Anadolu Efes, THY Euroleague 10. hafta karşılaşmasında yarın saat 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda İspanya'nın Baskonia Vitoria Gasteiz takımını ile karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 9 haftada lacivert-beyazlılar 7 galibiyet, 2 mağlubiyetle 4. sırada bulunuyor. İspanyol ekibi ise 3 galibiyet, 6 mağlubiyetle 11. sırada yer alıyor.

Euroleague'de 17. randevu

İki takım Euroleague'de bugüne kadar 16 kez karşılaştı. Anadolu Efes parkeden 8 kez galip ayrılırken, Baskonia da rakibini 8 kez mağlup etmeyi başardı. Geçtiğimiz sezon oynanan maçlarda Efes deplasmanda 81-79, İspanyol temsilcisi ise İstanbul'da 82-81'lik skorla galip ayrıldı.

Avrupada 631. maç

Avrupa arenasındaki 631. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 630 karşılaşmada 347 galibiyet ve 283 yenilgi aldı. Euroleague'de ise 383. müsabakasını oynayacak olan Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 382 karşılaşmada 190 galibiyet ve 192 yenilgi elde etti.

İstatistiklerle iki takım

Euroleague'de bu sezon Efes 86.4 sayı ortalamasıyla oynarken, Baskonia ise 81.2 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Lacivert-beyazlılarda Rodrigue Beaubois 13.4 sayı ortalamasıyla takımını sırtlarken, İspanyol ekibinde ise Tornike Shengelia 14.0 sayı ortalamasıyla oynayarak takımına katkıda bulunuyor.

Oğuzhan Ort