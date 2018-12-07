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Anadolu Efes - Real Madrid maçı kapalı gişe

Anadolu Efes - Real Madrid maçı kapalı gişe
Anadolu Efes - Real Madrid maçı kapalı gişe

THY Euroleague’in 11. haftasında oynanan Anadolu Efes-Real Madrid mücadelesine lacivert-beyazlı taraftarlar yoğun ilgi gösterirken, Sinan Erdem Spor Salonu’nun tamamını doldurdu.

THY Euroleague'in 11. haftasında Anadolu Efes'in Real Madrid'i ağırladığı mücadelede Efes taraftarları Sinan Erdem Spor Salonu'na adeta akın etti. Son şampiyon Real Madrid'i konuk eden Anadolu Efes'te taraftarlar Euroleague'de haftanın maçına yoğun ilgi gösterdi. Lacivert-beyazlı taraftarlar, maça saatler varken Sinan Erdem Spor Salonu'un çevresinde uzun kuyruklar oluştururken, tüm koltukları doldurdu. 

İspanyol ekibine 84-82'lik skorla mağlup olan Anadolu Efes, bu sezon iç sahadaki ikinci mağlubiyetini alırken, özellikle Euroleague mücadelelerinde gösterdiği performansla bu sene final-four yolunda iddialı konumda bulunuyor.  

Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu
 

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