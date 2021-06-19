Ankara Projesi ile üretime başlayan kadınlar kooperatifleşiyor

ATO Başkanı Baran, ATO İDEA koordinatörlüğünde, ATO, Altındağ Belediyesi, Joon, TEDÜ İstasyon ve SGDD (ASAM) ile ortaklaşa yürüttükleri ANKA Projesindeki gelişimi değerlendirmek üzere Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı ile bir araya geldi. ATO Duatepe Hizmet Binası'nda gerçekleşen toplantıda açıklamalarda bulunan Baran, kadın girişimcilerin ekonomik hayata katılmaları ve desteklenmeleri açısından projenin çok önemli olduğunu aktardı.

Baran, 2019 yılı Temmuz ayında başlayan projede 12'si Suriye vatandaşı olmak üzere toplam 22 kadının yer aldığını ve eğitim programlarının ardından bir kooperatif kurulması çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Kooperatifin “Beri Kadın Girişim ve Üretim Kooperatifi” adıyla Temmuz ayında başlayacağı bilgisini veren Baran, “Kadınların toplum içindeki yerleri ve ekonomik alandaki faaliyetleri arttıkça, ülkemiz daha da gelişecek ve güçlenecek. Siyasi, ticari, ekonomik alanlarda kadınlar ne kadar faaliyet gösterirse o kadar sürdürülebilir kalkınmadan bahsedebiliriz” değerlendirmesinde bulundu.

Birçok paydaşın sağladığı imkân ve katkılar sayesinde projede önemli adımlar atıldığını belirten Baran, “Anka Projesi bizlere, kadının isterse çölü ormana çevireceğini göstermiş oldu. Çalışma azminin önünde hiçbir engelin duramadığını da bir kere daha anlamış olduk. Bir araya gelerek üretebilmeleri ve bunu sürekli hale getirmek için kooperatifleşmeleri nedeniyle ama bundan önce kendilerine olan inançları nedeniyle, ANKA projemizde yer alan Suriyeli ve Türk kadınlarını kutluyorum” açıklamasında bulundu.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ise açıklamasında, Anka Projesinin örnek gösterilecek güzel bir proje olduğunu vurgulayarak, “Kadının sosyal ve ekonomik alandaki asıl olması gereken yeri bizlere hatırlatan takdire şayan bir projenin ortağı olmaktan dolayı çok mutluyuz. Daha geniş kitlelere ulaşarak, kadınların ticari hayatta daha fazla faal olmaları için proje üretimine devam etmemiz şart” ifadelerine yer verdi.

Ayrıca toplantıya, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, ATO Yönetim Kurulu Üyesi Nuh Acar, Altındağ Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Karabudak, Altındağ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Rıza Yarar, Altındağ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Şube Müdürü Meltem Köksal, Altındağ Belediyesi Proje ve Sanat Koordinatörü Ebru Kipay Başak, FRIT Projesi Atölye Sorumlusu Bedriye Bulmuş, FRIT Projesi Dikiş Eğitmeni Sultan Ermiş ve FRIT Projesi Örgü Eğitmeni Yapıt Bal ve ATO İDEA Genel Müdürü Gaye Yardımcı katıldı.

Mustafa Cenik