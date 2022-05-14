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Ankara'da indirimli ürünler ile açılış yapan mağazada izdiham

Ankara'da indirimli ürünler ile açılış yapan mağazada izdiham
Ankara'da indirimli ürünler ile açılış yapan mağazada izdiham

Başkent'te açılış yapan bir mağazanın indirimli fiyatlarını duyan müşteriler izdihama neden oldu.

Ankara'da indirimli ürünler ile açılış yapan mağazada izdiham - Tıkla İzle

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir mağaza, açılış için indirimli fiyatlarla duyuru yaptı. Alibeyköy Mahallesi'ndeki ev ve elektronik eşya dükkanının açılışında vatandaşlar kapıda sıra oldu. Kapıların açılmasıyla oluşan izdihamda vatandaşlar, buldukları indirimli ürünlere hücum etti. Sabah saatlerinden itibaren mağazanın kapısında bekleyerek indirimli cep telefonu almak isteyenlerin sayısının oldukça yüksek olduğu mağazada 12 bin liralık telefon 9 bin liraya satıldı.

Firma çalışanı Cem Erdek, “Çok büyük bir kampanya düzenledik. Daha önce diğer şubelerimizde de gerçekleşmişti. İnsanlar gecenin saat 3'ünde sıraya girdiler. Geldiğimizde yoğun bir kalabalık vardı. Mağazanın kapısını açmaya başladığımızda çok ciddi bir izdiham oluştu. İnsanlar uygun fiyatlara hücum ettiler. Yoğun kalabalığın dağılması bayağı uzun sürdü, hala hareketlilik var. Bunun 2 gün boyunca da devam edeceğini düşünüyorum” dedi.

Ahmet Furkan Gülap-Sadettin Aliusta
 

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