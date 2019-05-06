Ankara'da polis uygulama noktasına araç daldı: 1 polis şehit

Olay, Pursaklar ilçesine bağlı Havaalanı - Ankara istikametinde bulunan polis uygulama noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çubuk - Ankara istikametinde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 EF 1423 plakalı araç, dur ihtarına uymayarak uygulama noktasına daldı. Uygulama noktasına dalan araç görevi başında bulunan polis memuru Mevlüt Metin'e (55) çarptı. Çarpmanın etkisiyle havada takla atan polis memuru ağır yaralandı. Olay yerinden kaçan sürücü Pursaklar Kültür Merkezi önünde emniyet güçleri tarafından yakalandı. Yoldan geçerken olayı gören ve şans eseri orada bulunan doktorlar ağır yaralanan polis memuruna ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan polis memurunu Pursaklar Devlet Hastanesine götürdü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen polis memuru şehit oldu. Yakalanan sürücü ise kimlik tespiti için Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne götürülerek, sonrasında Cinayet Büro ekipleri tarafından gözaltına alındı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı çalışan şehit polis memuru Mevlüt Metin, bir hafta sonra emekli olacaktı.

Şehit polis memurunun arkadaşları hastaneye akın etti

Ankara'da uygulama noktasında, görevi başındayken bir aracın çarpması sonucu şehit olan polis memuru Mevlüt Metin'in haberini alan arkadaşları hastaneye akın etti.

Ankara'da uygulama noktasında, görevi başındayken dur ihtarına uymayan bir aracın çarpması sonucu şehit olan polis memuru Mevlüt Metin'in, şehit olduğunu öğrenen arkadaşları Pursaklar Devlet Hastanesine akın etti.

Olayın hemen sonrasında, polis memuru Mevlüt Metin'in kaldırıldığı Pursaklar Devlet Hastanesine gelen Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz konuyla ilgili bilgi aldı.

Emre Yüzügüldü - Mevlüt Hasgül

