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Ankara'da yol çalışması sırasında Belediye ekipleri insan kemikleri bulundu

Ankara'da yol çalışması sırasında Belediye ekipleri insan kemikleri bulundu
Ankara'da yol çalışması sırasında Belediye ekipleri insan kemikleri bulundu

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde belediye ekiplerinin yol çalışması için yaptığı kazıda, insana ait olduğu değerlendirilen kafatası ve kemik parçaları bulundu.

Ankara'da yol çalışması sırasında Belediye ekipleri insan kemikleri bulundu - Tıkla İzle

Olay Ankara'nın Etimesgut ilçesi Sakıp Sabancı Bulvarı'nda meydana geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, Sakıp Sabancı Bulvarı'nda yaptığı yol çalışması kapsamında kemiklere rastlandı. İş makinesi ile yapılan çalışma durdurularak, polise haber verildi. Gelen polis ekipleri, insana ait olduğu tahmin edilen kemikler ile kafatası bulunan yerin etrafını güvenlik şeridi ile kapattı. Olay Yeri İnceleme ekipleri, kemiklerin bulunduğu bölgede ve çevrede araştırma yaptı. İncelemenin ardından kemikler ve kafatası, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Soruşturma sürdürülüyor.

Hidayet Türkyılmaz - Mehmet Kalay
 

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