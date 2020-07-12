Ankaragücü Galatasaray canlı anlatımı

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ANKARAGÜCÜ 0 - 0 GALATASARAY
Müsabakanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
45' İlk yarının sonuna 2 dakika eklendi.
41' Ankaragücü özellikle son dakikalarda yaptığı baskıyla Galatasaray'ın oyun kurmasına izin vermiyor.
37' Ankaragücü gole çok yaklaştı. Savunmadan seken topu ceza sahası sağ çaprazda önünde bulan Michalak'ın vuruşunda kaleci Okan Koçuk topu güçlükle çeldi.
35' Taylan'ın kaleyi karşıdan gören noktadan yaptığı vuruşta top üstten dışarı gitti.
24' Marcao, sarı kart gördü.Sarı Kart - Marcão
24' Ankaragücü'nde Pazdan, Belhanda'ya yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü.Sarı Kart - Michal Pazdan
24' Hakem su molası verdi.
22' Ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Saba'nın vuruşunda meşin yuvarlak üsten auta çıktı.
22' Orgil'in sağ kanattan yerden ortasında Emin Bayram topu kornere yolladı.
18' Anakaragücü etkili geldi! Sağ kanattan arka direğe gelen ortada arka direkte uygun durumda bulunan Saba'nın vuruşunda top dışarı çıktı.
17' Belhanda, rakibine yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.
12' Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda ön direkte iyi yükselen Faty'nin kafa vuruşunda top dışarı çıktı.
10' Müsabakanın ilk 10 dakikası sona erdi. İki takım da pozisyona girmekte zorlanıyor.
7' Ömer Bayram'ın sağ kanattan ortasında MKE Ankaragücü savunması topu uzaklaştırdı.
1' Hakem düdüğü çaldı. Maç başladı.
İlk 11'ler;
MKE Ankaragücü'nün ilk 11'i: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Faty, Lukasik, Lobzhanidze, Scarione, Michalak, Orgill
Galatasaray'ın ilk 11'i: Okan, Linnes, Emin, Marcao, Saracchi, Seri, Belhanda, Taylan, Emre, Ömer, Adem