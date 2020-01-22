Annesinin çarşafıyla kuyumcuyu soymaya çalışan zanlı tutuklandı

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Fevzipaşa Caddesi'nde Mesut Yıldırım'a ait kuyumcu dükkanında meydana geldi. Şüpheli Nedim V., iddiaya göre tanınmamak için kara çarşaf giyip, kuyumcu dükkanına girerek silahlı soyguna kalkıştı.

Dükkan sahibi ile soyguncu arasında yaşanan arbede sırasında, yardıma çevredeki esnaf yetişti. Olay yerinden kaçmak isteyen Nedim V., bölgede devriye görev yapan polisin de desteğiyle kuyumcu dükkanından çıkmadan yakalandı. Gözaltına alınan Nedim V., üzerindeki çarşaf ile birlikte çevredekilerin şaşkın bakışları altında polis aracına bindirildi. Olup bitenler iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Nedim V., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Zanlı, 'silahlı yağma', 'kasten yaralama', '6136 SKM' ve 'mala zarar verme' suçlarından tutuklanarak T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Zanlı Nedim V.'nin ifadesine İHA ekibi ulaştı. Tefecilere 200 bin TL borcu olduğu için soyguna giriştiğini kaydeden zanlının, ifadesinde şu bilgiler yer aldı:

“Fransa'da yaşıyordum. Daha sonra İstanbul'a geldim. İstanbul'da yabancı uyruklu kız arkadaşım oldu. Durumumuz iyiydi. Bir süre sonra ekonomik sıkıntı yaşamaya başladık. Kız arkadaşıma kuaför üzerine iş yeri açtık. Kuaför iflas etti. Tefecilerden borç aldım. Daha sonra parayı ödeyemeyince bizi sıkıştırdılar. Bana tabancayı tefeciler verdi. Git paramızı nereden buluyorsan bul getir öde dediler. Bunun üzerine düşündüm annem Erzincan'da yaşıyordu. Erzincan'a geldim. Erzincan'da annemin çarşafını evden aldım. Giyinerek kuyumcuya gittim ve olaylar bu şekilde gelişti. Pişmanım.”

Selçuk Kaya

