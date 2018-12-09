Antalya, deplasmanda Bursa'yı devirdi! | Bursaspor - Antalyaspor kaç kaç?

Bursaspor - Antalyaspor... Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Bursaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 2-0'lık skorla Antalyaspor kazandı. Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golleri penaltıdan Serdar Özkan ve Mevlüt Erdinç kaydetti.

Bu sonucun ardından Antalyaspor puanını 26'ya yükseltti. Bursaspor ise 19 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada Barış Yardımcı'nın ceza sahasına içine gönderdiği top, kaleciyi geçtikten sonra Umut Nayir'e gelmeden defans tarafından uzaklaştırıldı.

11. dakikada Barış Yardımcı ceza sahası dışarısına çıkardığı topu gelişine kaleye gönderen Tunay Torun'un şutu az farkla auta çıktı.

20. dakikada Chico'nun ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Okan Kocuk kolaylıkla sahip oldu.

33. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Mevlüt Erdinç'in şutu farklı bir şekilde auta çıktı.

35. dakikada ceza sahası dışından Ramazan Keskin'in şutunu kaleci iki hamlede kontrol etti.

38. dakikada kazanılan penaltıyı kullanan Serdar Özkan'ın şutunda top ve kaleci ters köşelere gitti. 0-1

43. dakikada Serdar Özkan'ın pasıyla ceza sahasına giren Mevlüt Erdinç'in şutu kalecinin üzerinden ağlarla buluştu. 0-2

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada Tunay Torun'un kullandığı serbest vuruşa iyi yükselen Umut Meraş'ın kafa vuruşunda top kale direğinin üzerinden auta çıktı.

55. dakikada Tunay Torun'un kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Umut Nayir'in kafa vuruşunda kaleci Boffin topu son anda kornere çeldi.

63. dakikada Tunay Torun'un ceza sahasına gönderdiği top defansa çarparak arka direği gitti. Arka direkte müsait pozisyonda kafa vuruşu yapan Umut Meraş'ın topunu Kaleci Boffin son anda kornere çeldi.

79. dakikada Armel Drole'nin pası ile çalımlarla ceza sahasına giren Hakan Özmert'in kaleye gönderdiği topu kaleci Okan Kocuk iki hamlede kontrol etti.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu

Bursaspor: Okan Kocuk, Barış Yardımcı, Ertuğrul Ersoy, Santiago Vergini, Umut Meraş, Stephane Badji, Ramazan Keskin (Allano Lima dk. 45), Tunay Torun (Yusuf Erdoğan dk. 72), Henri Saivet (Burak Kapacak dk. 84 ?), Iasmin Latovlevici, Umut Nayir

Yedekler: Muhammed Şengezer, Onur Atasayar, Jani Atanasov, F. Emre Ünver, Ali Akman, Çağatay Yılmaz, Aurelien Chedjou

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Antalyaspor: Ruud Boffin, Ondrej Celustka, Salih Dursun, Diego Angelo, Nazım Sangare, Chico, Hakan Özmert, Maicon Marques (Yekta Kurtuluş dk. 88 ?), Doğukan Sinik (William Vainquer dk. 80), Serdar Özkan, Mevlüt Erdinç (Armel Drole dk. 45)

Yedekler: Ferhat Kaplan, Osman Çelik, Zeki Yıldırım, Harun Alpsoy, Aly Cissokho, Abdelaziz Barrada, Bahadır Öztürk

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Goller: Serdar Özkan (dk. 38), Mevlüt Erdinç (dk. 43) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Barış Yardımcı, Umut Meraş, Allano Lima, Umut Nayir (Bursaspor), Ondrej Celustka (Antalyaspor)

Abdullah Çibir - Samet Doğru - Mesut Alan

