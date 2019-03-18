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Antalya falezlerde korku dolu anlar

Antalya falezlerde korku dolu anlar
Antalya falezlerde korku dolu anlar

Antalya’da 40 metrelik falezlerdeki uçurumun ucuna gelerek intihar girişiminde bulunan genç, yürekleri ağza getirdi. Bunalıma girdiği öğrenilen genci, kadın polis komiser ikna ederek bulunduğu yerden aldı. Genç adam, gazetecilerin, ‘Neden çıktın sorusuna’ ise ‘Keyfimden’ yanıtını verdi.

Polisi alarma geçiren olay, öğlen 13.00'da Konyaaltı Caddesi Kuğulupark yakınındaki falezlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 40 metre yükseklikteki falezlerin ucunda bir şahsın durduğunu görenler durumu polis bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda resmi ve sivil polis ekibinin yanı sıra itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Şahıs için tedbir amaçlı bölgeye yönlendirilen deniz polisi de, hazır bulundu. Sivil ekip, isminin Ferhat olduğu öğrenilen genci uzun süre ikan etmeye çalıştı. Çevredeki işyeri çalışanları da gence seslenerek intihardan vazgeçirmeye uğraştı. Kayalıkların ucunda hareket etmeye başlayan genç adam, çevredeki herkesin yürekleri ağza getirdi. Bu sırada devreye kadın komiser girdi. Gencin yanına yaklaşarak oturan komiser, bir süre onunla sohbet edip derdini dinledi. Yaklaşık yarım saatlik çabanın ardından genç adam ikna edilerek bulunduğu yerden alındı. 

Genç adam, gazetecilerin ‘neden çıktın?' sorusuna ise ‘keyfimden' yanıtını verdi. Ferhat isimli genç, sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.  

Suat Metin - Cem Denny Ekici

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