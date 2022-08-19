Antalya'da 17 gün önce ağaç altına bırakılan bebeğin ailesi bulundu

Olay, 2 Ağustos tarihinde, Aksu ilçesi Hacıaliler Mahallesi Aksu Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir ağacın altında ağlama sesi duyan vatandaşlar, kontrol ettiklerinde yaklaşık 10 günlük olduğu değerlendirilen bir bebek buldu.

Vatandaşlar tarafından alınan erkek bebek, önce yakınlarda bulunan bir markete getirildi. Burada yakından ilgilenilen bebek, daha sonra mahallede 13 aylık bebeği bulunan Teslime Yılmaz tarafından emzirildi.

Durum, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeği Kepez Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada 10 gün tedavi altında bulunan bebek, önceki gün devlet korumasına alınarak sevgi evlerine götürüldü.

Gece bırakmış

Olayın ardından harekete geçen Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği, özel bir ekip kurarak çok geniş araştırma gerçekleştirdi. İncelemede cadde üzerinde bulunan 8 iş yerinin kamera görüntüleri alınarak 300'e yakın aracın plakası incelendi. Çalışmalar çerçevesinde mahallede bulunan 100'e yakın ikamet sahibi ile görüşüldü.

Bu görüşmeler sırasında ekipler yabancı uyruklu B.F.'nin 6 aylık hamile olduğu, zaman zaman il dışına çıktığı bilgisine ulaştı. Bu iz üzerinden araştırmayı derinleştiren ekipler, kadına ve ailesine ulaştı. Yapılan incelemede doğumun olduğunu fark eden ekipler, çocuğun ise ailede olmadığını belirledi.

Bunun üzerine şüpheli B.F., eşi M.F. ve annesi N.F. gözaltına alındı. B.F., sorgu sırasında itirafta bulunarak çocuğunu Eskişehir'de doğurduğunu ve daha sonra da Aksu ilçesine gelerek gece saat 03.00 sıralarında ağacın altına bıraktığını söyledi. Şahısların işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Ertuğrul Gün - Fırat Demir

