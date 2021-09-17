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Antalya'da jandarmadan zenginleştirilmiş saf alüminyum operasyonu

Antalya'da jandarmadan zenginleştirilmiş saf alüminyum operasyonu
Antalya'da jandarmadan zenginleştirilmiş saf alüminyum operasyonu

Antalya'da jandarmanın düzenlediği operasyonda piyasa değeri 60 milyon TL olan 15 kilogram zenginleştirilmiş alüminyum ele geçirildi.

Antalya'da jandarmadan zenginleştirilmiş saf alüminyum operasyonu - Tıkla İzle

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü zenginleştirilmiş saf alüminyum maddesinin Antalya'da satılacağı yönündeki istihbarat üzerine harekete geçti.

KOM Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda nükleer enerji, füze imalatı ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan ve piyasa değeri yaklaşık 60 milyon lira olan 15 kilogram zenginleştirilmiş saf alüminyum maddesi ele geçirildi.

Operasyon esnasında yakalanan 4 şüpheli tutuklanırken olayla ilgisi bulunan 1 şüpheli yapılan takip sonucu Aksaray'da yakalanıp adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Firari 1 şüphelinin yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Yakalanan madde üzerinde Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumunca yapılan inceleme sonucunda maddenin yüzde 99,7 oranında zenginleştirilmiş saf alüminyum olduğu tespit edildi.

Arif Kaplan
 

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