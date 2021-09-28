Antalya'da trafikte ‘pes' dedirten tehlike dolu anlar

Olay, Muratpaşa ilçesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde bulunan Meltem üstgeçidinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üstgeçit üzerinde rampayı çıkmakta zorlanan 4 patenli genç, önce bir motosikletin arkasına tutundu.

Gençler bir süre onlarca araç içerisinde bu şekilde seyir etti. Daha sonra ise gençlerden ikisi yanlarına yaklaşık 2 metre yaklaşan başka bir motosikletin arkasına tutundu.

Motosiklet sürücülerinin ise o anları görmesine rağmen gençlere herhangi bir uyarıda bulunmadığı görüldü. Gençlerin tehlike dolu hareketleri saniye saniye kaydedildi.

Antalya'da sık sık gündeme gelen gençlerin trafikteki tehlikeli hareketleri büyük tepki çekti.

Ertuğrul Gün - Gazi Taş

