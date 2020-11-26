Antalya'da yüklü miktarda kaçak sigara ele geçirildi

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, Antalya'da kaçak sigara satışı yapan kişi ve organizasyonlara yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmalar kapsamında Kepez ilçesinde iki adreste sigara imalatı yapıldığı ve imal edilen sigaraların buradan piyasaya sürüldüğü belirlendi. Sigara imal ederek piyasaya sürüldüğü iddia edilen iki adreste ve sigaraların satışının yapıldığı iddia edilen bir iş yerinde 20 Kasım'da Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arama yapıldı.

Aramada 73 bin 200 adet gümrük kaçağı boş makaron, 22 bin 520 adet içi tütünle doldurulmuş makaron, 13 bin 964 adet sigara sarma kağıdı, 72 kilogram kıyılmış tütün, 53 adet TAPDK bandrolü, 2 adet makaronlara tütün basmaya yarayan makine, 2 adet kompresör ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatına istinaden olayla ilgili E.Ç., Ü.Ö., S.Ç., E.E. ve E.Y. isimli şahıslar hakkında “5607 Sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet etmek” suçundan gerekli adli işlemler yapıldı. İşlem yapılan şahıslardan E.Ç., arandığı tespit edilerek adliyeye sevk edildi.