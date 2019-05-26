İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Arabaya bindi silahlı saldırıya uğradı

Arabaya bindi silahlı saldırıya uğradı
Arabaya bindi silahlı saldırıya uğradı

Konya’da bir kişi, otomobiline bindikten sonra silahlı saldırıya uğradı.

Arabaya bindi silahlı saldırıya uğradı - Tıkla İzle

Olay, dün saat 07.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Kılıçarslan Mahallesi Haydarbey Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, F.K. (43) evinden çıkıp arabasına bindiği sırada silahlı saldırıya uğrayarak kalçasından yaralandı. Silahlı şahıs ise olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Yaralı F.K., ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. F.K.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı 

Öte yandan, silahlı saldırı anı bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasının saniye saniye kaydettiği görüntülerde, şüpheli şahsın, F.K.'nin aracına gelmesini beklediği görülüyor. F.K.'nin aracını çalıştırarak geri manevra yaptığı sırada koşarak otomobilin yanına gelen şüpheli, otomobilin kapısını açarak F.K.'ye tabancayla ateş edip kaçıyor.
Polis ekipleri, kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.  

Ramazan Çetin-Mustafa Uslu
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Söğürmeli Zeytinli Pirzola Tarifi

Söğürmeli Zeytinli Pirzola Tarifi haberimizde Detay

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.