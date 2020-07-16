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Aracın far kısmına girip sıkışan yavru kedi kurtarıldı

Aracın far kısmına girip sıkışan yavru kedi kurtarıldı
Aracın far kısmına girip sıkışan yavru kedi kurtarıldı

Elazığ’da bir aracın far dibine giren yavru kedi, serviste alt kısmı açılarak kurtarıldı ardından da doğal ortamına bırakıldı.

Aracın far kısmına girip sıkışan yavru kedi kurtarıldı - Tıkla İzle

Olay, merkeze bağlı Sanayi Mahallesi Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bakıma bırakılan bir hafif ticari araçtan kedi sesi geldi. Çalışanlar ve servis sahibi Abdulkadir Aytekin, detaylı incelediğinde kedinin motor kısmından girerek far kısmına sıkıştığını fark etti. Servise çekilen aracın motor kısmını açan Aytekin, yavru kediyi bulunduğu yerden çıkarmayı başardı. Kurtarılan kedi su verilmesinin ardından doğal ortamına bırakıldı.

Aracın bakıma geldiği esnada içinden yavru kedi sesi duyduklarını belirten işletme sahibi Abdulkadir Aytekin, “Çalışmalarımız sonucu aracın ön panjur farının dibinde kediyi bulduk ve kediye zarar vermeden dikkatli bir şekilde yerinden çıkardık. Müşterimiz de farkında değildi zaten onun gözünün önünde yavru kediye zarar vermeden güzel bir şekilde çıkardık. Kediyi çıkardıktan sonra çok korktuğunu gördüm. Zaten elimle tuttuğumda da kalbi hızlı bir şekilde çarpıyordu. Hemen kediye bir su verdik suyunu içtikten sonra yeşil bir alana bıraktık” dedi.

Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu

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