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Arnavutköy'de bir grup gencin tekme tokat kavgası kamerada

Arnavutköy'de bir grup gencin tekme tokat kavgası kamerada
Arnavutköy'de bir grup gencin tekme tokat kavgası kamerada

Arnavutköy bir grup genç, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma şiddetlenince birbirlerine tekme tokat saldıran gençler, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Arnavutköy’de bir grup gencin tekme tokat kavgası kamerada - Tıkla İzle

Olay, Arnavutköy Merkez Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Demokrasi Meydanı'nda yaşandı. Bir grup genç henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetiyle kız ve erkek şahıslar tekme tokat birbirine girdi. O anları çevredeki bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Görüntülerde, gençlerin birbirlerine tekme tokat saldırdıkları görüldü.

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