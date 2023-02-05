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Arnavutköy'den fırtına manzaraları: Sebze standı devrildi, çatı parçaları düştü

Arnavutköy'den fırtına manzaraları: Sebze standı devrildi, çatı parçaları düştü
Arnavutköy'den fırtına manzaraları: Sebze standı devrildi, çatı parçaları düştü

Arnavutköy'de şiddetli fırtına nedeniyle bir marketin sebze standı devrildi, bir binanın ise çatısı uçtu.

Arnavutköy'den fırtına manzaraları: Sebze standı devrildi, çatı parçaları düştü - Tıkla İzle

Arnavutköy'de şiddetli fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. İlçedeki bir marketin sebze standı, şiddetli rüzgara dayanamayarak devrildi. Olay anı kameraya yansırken, kaldırımda kimsenin olmaması yaşanabilecek bir kazanının önüne geçti. Arnavutköy'de kaydedilen bir başka görüntüde ise bir binanın dış cephe parçalarının koptuğu görüldü. Aynı bölgede bir evin çatısından kopan parçalar, caddeye düşerek araçlara hasar verdi.

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