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Arsenal'in Ermeni futbolcusu Mkhitaryan, Bakü'deki finale götürülmüyor

Arsenal'in Ermeni futbolcusu Mkhitaryan, Bakü'deki finale götürülmüyor
Arsenal'in Ermeni futbolcusu Mkhitaryan, Bakü'deki finale götürülmüyor

Arsenal, Ermeni futbolcu Henrikh Mkhitaryan'ın güvenlik nedeniyle Bakü'de 29 Mayıs'ta oynanacak UEFA Avrupa Ligi finaline götürülmeyeceğini açıkladı.

UEFA Avrupa Ligi finalinde 29 Mayıs'ta Bakü'de Chelsea ile karşılaşacak Arsenal'den Mkhitaryan açıklaması geldi. İngiliz kulübü, Ermeni futbolcunun güvenlik gerekçesiyle Bakü'deki finale götürülmeyeceğini açıkladı. Kulübün açıklamasında, "Büyük bir hayal kırıklığı içerisinde Henrikh Mkhitaryan'ın Chelsea ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi finalinde oynayamayacağını duyuruyoruz" denildi.

Açıklamada, Mkhitaryan ve takım arasında tüm opsiyonların değerlendirildiği vurgulanırken, futbolcu ve ailesi ile yapılan görüşme sonrası oyuncunun kadroda yer almamasına karar verildiği belirtildi.

Arsenal, UEFA'ya konuyla ilgili derin endişeler taşınan bir yazı gönderildiğini duyurarak, "Mkhitaryan, finale giden yolda takımın kilit isimlerinden biri oldu. Bizim için büyük bir kayıp olacak. Bir oyuncunun bu nedenlerden dolayı yaşamında nadir ulaşabileceği büyük bir Avrupa finalinde oynamayacak olmasından dolayı çok üzgünüz" ifadelerine yer verdi.  

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