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Asgari Ücret Komisyonu'nun ikinci toplantısı yarın

Asgari Ücret Komisyonu'nun ikinci toplantısı yarın
Asgari Ücret Komisyonu'nun ikinci toplantısı yarın

1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere gerçekleştirilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı yarın TİSK'in ev sahipliğinde yapılacak.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak 2019'dan itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ikinci toplantısını yarın yapacak. 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinin ilk toplantısı 6 Aralık tarihinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un başkanlığında yapılmıştı. İkinci toplantı ise yarın Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) ev sahipliğinde gerçekleşecek. Toplantıya hükümeti temsilen Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ve TİSK temsilcileri katılacak. Ayrıca toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TÜİK uzmanlarının ülke ekonomisiyle ilgili verileri paylaşması bekleniyor. TİSK'in ev sahipliğinde yarın gerçekleşecek komisyon, daha sonra TÜRK-İŞ ev sahipliğinde ve son toplantı ise bakanlıkta gerçekleşecek.  

Yağmur Yıldız

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