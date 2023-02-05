Aslan'ı fırtına da durduramadı

GALATASARAY 2-1 TRABZONSPOR
Maçtan Dakikalar
13. saniyede Torreira'nın Muslera'ya aktarmak istediği pasta Abulkadir araya girerek ceza yayı önünde topun sahibi oldu. Abdulkadir'in hızlı pasında penaltı noktası yakınlarından topla buluşan Maxi Gomez meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1
13. dakikada Icardi'nin pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Oliveira'nın yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.
18. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından Kerem'in aktardığı pasla Icardi penaltı noktası yakınlarında buluştu. Icardi'nin pasında ceza sahasına sağ çaprazdan giren Mertens'in sert şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak ağlara gitti. 1-1
51. dakikada Trezeguet'in ceza sahası içinde Yunus Akgün'e yaptığı müdahaleyi hakem Halil Umut Meler penaltı olarak değerlendirdi.
53. dakikada Icardi'nin kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-1
66. dakikada Kerem'in pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Mertens'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'ın müdahalesiyle kornere gitti.
74. dakikada Kerem'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topa sahip olan Icardi'nin kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta Trabzonspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.
79. dakikada ceza yayı önünden Bakasetas'ın direkt kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Muslera kurtardı.
90. dakikada Yunus'un pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Boey'in çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
90+2. dakikada sağ taraftan Boey'in içeri çevirdiği topu ön direkte kontrol eden Kerem'in düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.
Stat: Nef
Hakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Ekrem Kan
Galatasaray: Muslera (Okan Kocuk dk. 85 ?), Boey, Nelsson, Abdulkerim Bardakcı, Dubouis Torreira (Berkan Kutlu dk. 46), Oliveira (Midtsjo dk. 90+5 ?), Barış Alper Yılmaz (Yunus Akgün dk. 46), Mertens (Kaan Ayhan dk. 90+1 ?), Kerem Aktürkoğlu, Icardi
Yedekler: Gomis, Kazımcan Karataş
Teknik Direktör: Okan Buruk
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen (Bartra dk. 70), Hugo, Denswil, Eren Elmalı, Siopis (Yusuf Yazıcı dk. 69), Lahtimi (Gbamin dk. 46), Abdulkadir Ömür (Umut Bozok dk. 80 ?), Bakasetas (Bardhi dk. 80 ?), Trezeguet, Gomez
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Hüseyin Türkmen, Arif Boşluk, Naci Ünüvar, Doğucan Haspolat
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Goller: Maxi Gomez (dk. 1) (Trabzonspor), Mertens (dk. 18), Icardi (dk. 53 pen.) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Eren Elmalı, Gbamin (Trabzonspor), Nelsson (Galatasaray)
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