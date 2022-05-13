'Asya'da Geleceğin Dinamikleri' akademik olarak ele alınacak

"Asya'da Geleceğin Dinamikleri" konulu online olarak gerçekleşecek olan kongre, İstanbul Arel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Uluslararası Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (Arel USAM), İstanbul Arel Üniversitesi Bölgesel Çalışmalar Bölümü ECO Sigortacılık Koleji ve Allameh Tabataba'i Üniversitesi tarafından düzenleniyor.

Kongre çerçevesinde katılımcılar Asya'daki yönetim/siyasi sistemlerin geleceğine dair konuları, güvenlik, tehditler ve işbirliğindeki yenilikleri, çevresel ve işbirliklerine dair beklentileri, Asya'daki kültürel hayatın geleceği ve bölgesel işbirliği ve örgütlerdeki yenilikleri tartışılacak. Kongreye https://meet.bizbize.live/webinar/fmc6k linkinden katılım sağlanıyor.