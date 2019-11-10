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Asya'nın ticari sırları Türklere emanet

Asya'nın ticari sırları Türklere emanet
Asya'nın ticari sırları Türklere emanet

Türk şirketi Başarsoft geliştirdiği özel programla, başta Hindistan olmak üzere birçok Asya ülkesindeki ticari işletmelere veri analiz yazılımı sağlıyor.

Türk şirketleri yazılım ihracatıyla dünyada adından söz ettiriyor. Hindistan'ın da dâhil olduğu 8 ülkenin verilerini işleyen Başarsoft; aynı zamanda, Vietnam, Tayland, Singapur, Endonezya, Malezya, Dubai ve Mısır'ın da aralarında bulunduğu ülkelere yazılım ihracatı gerçekleştirdi. Yerli olarak geliştirdikleri yazılımla işletmelerin ne sattıklarına dair analiz yapabildiklerini söyleyen Başarsoft CEO'su Alim Küçükpehlivan “Almanların bir araştırma şirketi var, Türkiye'de veri toplamak için bizden yazılım aldılar. Çok beğendiler. Önceden iki ay süren bir çalışmayı, bu yazılımla birkaç haftada yapabiliyorlar. Avrupa'da anlattılar ve ardından Hindistan ekibi de bu yazılımı istedi. Hızlıca yazılımı yetiştirdik ve şimdi sahada 500 kişi, bu yazılımla veri topluyor. Mart ayından itibaren tüm Güneydoğu Asya'da kullanılacak” dedi.

‘ECZANEM NEREDE?'
Küçükpehlivan, Türk Eczacıları Birliği ile ortaklaşa geliştirdikleri bir yazılım ile nöbetçi eczane arama derdine de son vereceklerini belirtti. “Eczanem Nerede” uygulaması ile 81 ildeki eczanelerin sisteme dâhil olacağını anlatan Küçükpehlivan “Sistem üzerinden, hangi eczanenin nöbetçi olduğu ve hangisinin en yakın lokasyonda yer aldığı tespit edilecek. Vatandaş navigasyon ile o noktaya yönlendirilerek eczane arama dertleri son bulacak” diye konuştu.

Türkiye Gazetesi

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