Av sezonu başladı, balıkçılar denize açıldı

15 Nisan'da başlayan balık avı yasağı saat 00.00 itibarıyla sona erdi. Hazırlıklarını günler öncesinden tamamlayan balıkçılar da "Vira Bismillah" diyerek Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile birlikte denize açıldı. Sezonun ilk ağını denize atan balıkçılar, ilk derya kuzularını da denizden Bakan Kirişci'yle birlikte çıkardı.

Denize açılmadan önce akşam saatlerinde 2022-2023 Su Ürünleri Av Sezonu açılış töreni yapıldı. Sarıyer-Kireçburnu Balıkçı Barınağı'ndaki açılış programında bakanlık tarafından üretilen kalkan, levrek ve mersin balığı yavruları denize bırakıldı. Sonra Bakan Vahit Kirişci kendi elleriyle vatandaşlara balık dağıttı. Dağıtımın ardından Türkiye'nin en büyük balıkçı teknesi olan “İlker Yılmaz” adlı teknenin açılışı da Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından birlikte gerçekleştirildi.

“Balıkçıların emeklerini karşılamak için bakanlık olarak elimizden geleni yapıyoruz”

Sezonun ilk balıklarını avladıktan sonra konuşan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “Üretmek güzel bir şey. Burada üretimi görüyoruz. Bu tabiatın, kendi denizlerimizin bize sunmuş olduğu bir nimet. Balıkçı kardeşlerimiz de bu nimeti bizim sofralarımıza taşıyan insanlar. Gerçekten büyük bir emek ve çaba var. Bu emekleri zayi olmasın. Onların bu emeklerini karşılamak adına biz de bakanlık, genel müdürlük olarak sonuna kadar destek veriyoruz. Biz balıkçılarımızın her daim yanlarında olduk. 2 bin 700 balıkçımızın dün itibarıyla 1.9 milyar lira gibi bir krediye muhatap oldular. Bundan ayrı olarak da merkez bankasının uyguladığı yüzde 13.5'lik politika faizini bire bir balıkçı kardeşlerimize işletme kredisinin o noktada desteklenmesini sağlayacağız” açıklamasında bulundu.

En çok palamut avlamak istediklerini belirten balıkçı, “Sezonun ilk ağını attık. Palamut çıktı. İçinde çeşitli balıklar da var ama biz bu yıl palamuta çalışacağız. İnşallah çok olacak. Halk da gemici de fayadalanacak” dedi.

Yusuf Topal, “İnşallah güzel ve bereketli bir sanat olacak. En çok palamuta güveniyoruz. Peşinden çinekop daha sonra hamsi. Biraz heyecanlıyız. Karadeniz'e açılacağız. Beklentimiz çok” şeklinde konuştu.

SİNOP

Denizlerde büyük balıkçı tekneleri için uygulanan av yasağı sona erdi. Balıkçılar 1 Eylül gecesi itibarıyla sabırsızlıkla beklediği açık denizlere doğru hareket etti.

Trol ve gırgır ile balık avcılığının 15 Nisan'da başlayan yasak dönemi 1 Eylül itibariyle sona erdi. Av yasağının kalkması balıkçılıkta önemli limanlardan biri olan Sinop'ta düzenlenen törenle kutlandı, ekmeğini denizden çıkaran balıkçılar Karadeniz'e dualarla uğurlandı. Sinop iskelesine sıralanan balıkçı teknelerinde tayfa uzun bekleyişin ardından heyecan ve mutlulukla denize açıldı.

Düzenlenen törene Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Sinop İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Ferhat Kuran, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, kamu kurum ve kuruluş amirleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Balıkçı Salih Üçüncüoğlu, “Bu gece nasipse açılacağız, av yasağı kalkıyor. Her sene olduğu gibi bu sene de heyecanlıyız. Allah nasip ederse iyi bir sezon olmasını diliyoruz, güzel sezonlar diliyoruz” diye konuştu.

Özledikleri denize açılmanın heyecanını yaşadıklarını dile getiren balıkçı Mehmet Altun, “İllaki her şeyin bir heyecanı var. Uzun bir süre bekledik, inşallah güzel bir sezon olmasını diliyoruz balıkçılar için. Zor bir zanaat ama yapmak zorundayız. Şu an için Sinop açıklarındayız, ama Zonguldak ile Artvin arasındayız. Artık duruma göre değişik yerlere gideceğiz, Rusya tarafına doğru gideceğiz bu sene” ifadelerini kullandı.

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, “Balıkçılık zor zanaattır. Balıkçılık sevmeden, özveri göstermeden yapılacak bir iş değildir. O anlamda tüm balıkçıları gösterdikleri özveriden dolayı kutluyorum. Umuyorum ki bundan sonra bugüne kadar yaşadıkları sıkınıtları bundan sonra yaşamazlar. Umuyorum ki balık ülkemizde pazarda hak ettiği yeri bulur, katma değeri yüksek bir ürüne çevrilerek bizim için bir emtiaya dönüşür” şeklinde konuştu.

Vali Erol Karaömeroğlu, “Su ürünleri avcılığında sürdürülebilirliğin sağlanması için her türlü kontrol ve denetimlerimiz bu av sezonu boyunca da kesintisiz olarak devam edecektir. Konuya ilişkin valiliğimiz koordinasyonunda ilgili tüm kurumlar üzerlerine düşen görevi en seri ve etkin şekilde yerine getirmektedir. Bu tedbirden daha önemli olan; balıkçılarımızın bilinçlendirilmeleri ve konuya yaklaşımlarıdır.

Balıkçılarımızın bu hassasiyeti göstereceklerine yürekten inanıyorum. Balıkçılığı sürdürebilir bir biçimde yürütmemiz gerekmektedir. 2022-2023 su ürünleri avcılık sezonunun balıkçılarımız için bol kazançlı bir sezon geçirmesini, İlimiz, Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyor, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

Rizeli balıkçılar havai fişek ve meşalelerle denize açıldı

Rize'de av yasağının kalkmasıyla birlikte balıkçılar ‘Vira Bismillah' diyerek, havai fişekler ve meşalelerle denize açıldı.

2023 balık avı sezonu 1 Eylül '00.00' itibariyle açılıyor. Av yasağının kalkmasıyla birlikte tüm Türkiye'de olduğu gibi Rize'de de balıkçılar ‘Vira Bismillah' diyerek denize açıldı. Rize'nin tüm limanlarından denize açılmadan önce eğlenceler düzenleyen balıkçılar havi fişekler ve meşalelerle denize açıldı. Geçtiğimiz yıl bereketli geçen av sezonunun ardından balıkçılar av yasağının kalkmasıyla bu yıl da devam etmesini umut ediyor.

Sezonun bereketli olmasını umut ettiklerini dile getiren Rizeli balıkçı Erkan Avcı, “Vira Bismillah diyerek balığa çıkacak. Allah inşallah hayırlısını nasip eder. Bu yıl denizimiz çok iyi gözüküyor. İnşallah bereket verir. Bütün eski reislerimiz balığın bol olacağını öngörüyor. Eskilerimiz bizlerden daha tecrübeli tabi. Hayırlısıyla sezonun bereketli geçmesini umut diyoruz” dedi.