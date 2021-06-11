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Avcılar'da annesine saldırdığı iddia edilen şahıs, gözaltına alındı

Avcılar'da annesine saldırdığı iddia edilen şahıs, gözaltına alındı
Avcılar'da annesine saldırdığı iddia edilen şahıs, gözaltına alındı

Avcılar’da bir alışveriş merkezi önünde, annesine saldırdığı iddia edilen şahıs bekçiler tarafından gözaltına alındı. Şahsın gözaltına alındığı anlar, kameralara yansıdı.

Avcılar’da annesine saldırdığı iddia edilen şahıs, gözaltına alındı - Tıkla İzle

Olay, akşam saatlerinde Avcılar'da bulunan bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. İddiaya göre henüz belirlenemeyen nedenle, bir şahıs annesine saldırdı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekip sevk edildi. Çarşı ve Mahalle Bekçileri annesine saldıran şahsı gözaltına alarak, ifadesini almak üzere emniyete götürdü.

Şahsın bekçiler tarafından gözaltına alındığı anlar kameralara yansıdı

Avcılar'da annesine saldıran şahsın gözaltına alındığı görüntülerde, Bekçilerin şahsı yere yatırarak göz altına aldıkları ve çevredeki insanların olayı seyrettikleri görülüyor

Ensar Kıranlıoğlu - Burak Uğur

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