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Avcılar'da korkutan çatı yangını

Avcılar'da korkutan çatı yangını
Avcılar'da korkutan çatı yangını

İstanbul Avcılar’da 4 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı. Mahallede paniğe neden olan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Avcılar’da korkutan çatı yangını - Tıkla İzle

Yangın, saat 17.30 sıralarında Avcılar Yeşilkent Mahallesi 58. Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın çatısı henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda tutuşarak yanmaya başladı. Yangın kısa sürede büyüyerek çatının tamamını sararken, gökyüzünü dumanlar kapladı. Yangını fark eden bina sakinleri binayı boşaltırken, mahalleli ise panikle sokağa döküldü. Çatının alevlerin kapladığını gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak vatandaşları uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri ise merdivenli araç yardımıyla yangına müdahalede bulundu. Ekiplerin yaptıkları müdahalelerin ardından yangın yaklaşık 1 saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.

Murat Delice

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